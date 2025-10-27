ГКНБ вернул Нарынскому музею им.К.Мамбеталиева здание галереи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2000 году здание городской библиотеки г. Нарын с земельным участком площадью 1350 м, было незаконно выведено в частную собственность гражданину «С.А.М.», где в дальнейшем было построено здание галереи искусств.

Так, по результатам соответствующих мероприятий гражданин «С.А.М. добровольно передал данный объект на баланс Нарынского областного историко-этнографического музея им. «Какена Мамбеталиева.