Новый Генплан Бишкека: трамвай, парки и «Ювелирная долина»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ознакомиться с документом можно будет на сайтах мэрии Бишкека и Генплана.

В Бишкеке прошла пресс-конференция, посвященная разработке нового Генерального плана столицы до 2050 года. Об этом сообщили в мэрии.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра Азамат Кадыров, главный архитектор Медер Кыдырмаев, его первый заместитель Азирет Акимов и начальник отдела инженерной инфраструктуры Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Евгений Журавский — НИИ, которое занимается разработкой генплана.

По данным архитекторов, завершен комплексный градостроительный анализ, подготовлены материалы утверждаемой части проекта. Общественные слушания запланированы на 24–25 декабря 2025 года. Ознакомиться с документом можно будет на сайтах мэрии Бишкека и Генплана.

Проект предусматривает:

развитие транспортной сети, включая строительство трамвая;

возведение и реконструкцию более 650 объектов социальной инфраструктуры;

поддержку IT-сектора, fashion-кластера, «Ювелирной долины», химической и фармацевтической промышленности;

увеличение площади зеленых зон с 590 до 2110 гектаров, создание 1520 гектаров новых парков и скверов.

Авторы проекта отмечают, что новый Генплан направлен на формирование комфортного, устойчивого и современного города при прогнозируемом населении Бишкека ориентировочно 2 млн человек к 2050 году.

Источник: economist.kg