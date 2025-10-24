В Бишкеке начался снос 1123 гаражей: в районе «Кудайбергена» уберут сотни СТО

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Освобожденные участки будут использованы для строительства детских садов
Мэрия Бишкека начала снос 1123 гаражей, расположенных на муниципальной земле.
Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека уведомило владельцев о необходимости в течение 5 дней добровольно демонтировать гаражи с муниципальной земли.
Подлежат сносу:
701 гараж на пересечении улиц Репина и Космической [Гаражный кооператив №43], из них 93 демонтированы добровольно. Освобожденные участки будут использованы для строительства детских садов, что позволит улучшить инфраструктуру и создать дополнительные возможности для семей с детьми.
422 гаража на улице П.Лулумбы, 48. В настоящее время более 10 гаражей уже убраны. На этом месте планируется создать новый сквер, который станет зеленой зоной для отдыха и прогулок жителей города.
Источник: АКИpress