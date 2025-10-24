В Нарыне здание котельной возращено на баланс государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках следственно-оперативных мероприятий установлено, что здание котельной Мэрии г.Нарын (ул.Ленина, д.2 «Б»,), состоявшее на балансе муниципального предприятия «Нарынское теплоснабжение», в январе 1992 года было продано гражданину «Ц.К.Х.», работнику данного предприятия, с нарушениями законодательства. В период с 1994 по 2018 год здание котельной неоднократно меняло собственников и использовалось как жилой дом.

Следует отметить, что при вводе котельной в эксплуатацию будет решён ряд экономических и социальных вопросов, а именно – экономия государственного бюджета на сумму 14154196 сомов, сохранение 3202307 КВт. электроэнергии, а также обеспечение отоплением 288 абонентов и 1 детского сада.

По результатам соответствующих мероприятий нынешний владелец здания котельной «Э.К.» на добровольной основе передал объект с земельным участком площадью 5 соток на баланс Мэрии г.Нарын.