За 9 месяцев Минтруда выявило 444 ребенка, пострадавших от насилия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 2488 детей уже выведены из трудной жизненной ситуации.

За девять месяцев 2025 года 444 ребенка, находившихся в трудной жизненной ситуации, пострадали от различных форм насилия, сообщила 24 октября пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.



Всегда за этот период выявлено 4 843 ребенка, оказавшихся в сложных условиях. Для 2514 из них были разработаны индивидуальные планы защиты ребенка, а 2488 детей уже выведены из трудной жизненной ситуации.



Как сообщили в ведомстве, всем пострадавшим детям оказана необходимая социальная и психологическая помощь.



Кроме того, установлено 1277 семьи, нуждающиеся в поддержке, из которых 947 семьи смогли выйти из кризиса благодаря оказанию социальной помощи, оформлению документов или направлению на обучение.

Источник: АКИpress

