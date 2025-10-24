Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стоимость участка - 69,6 млн сомов

Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата». Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ноокатского района, было выявлено, что земельный участок площадью 8 183 квадратных метра, расположенный в айыльном аймаке Т. Кулатов и принадлежащий турбазе «Абшыр-Ата», в 2006 году был незаконно приватизирован.

По принятым прокурорским мерам участок стоимостью 69,6 млн сомов полностью возвращён в государственную собственность, сообщили в ГП КР.

Источник: vesti.kg



