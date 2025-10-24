Китайские офтальмологи провели 317 бесплатных операций в Оше

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пациентам с катарактой и глаукомой вернулизрение и возможность видеть мир заново

С 11 по 22 октября 2025 года в Ошской межобластной объединённой клинической больнице работала команда офтальмологов из Китайской Народной Республики в рамках проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие». Об этом сообщили в Минздраве КР.

В течение двух недель китайские специалисты провели 317 бесплатных операций пациентам с катарактой и глаукомой, вернув им зрение и возможность видеть мир заново. Стоимость одной такой операции (включая имплантацию хрусталика и медикаменты) составляет свыше 100 тысяч сомов, однако все расходы были полностью покрыты китайской стороной.

Источник: vesti.kg