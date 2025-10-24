Парламентские выборы. 458 кандидатов подали заявление об участии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По предварительному списку количество избирателей составляет 4 млн 287 тысяч человек.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики продолжают поступать заявления от граждан, выразивших намерение участвовать на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые состоятся 30 ноября 2025 года.

По данным Центризбиркома, на 24 октября заявления подали 458 граждан.

"Напоминаем, что прием заявлений о намерении участвовать в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики завершается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть 30 октября 2025 года до 18:00 часов включительно",- говорится в сообщении ЦИК.

По предварительному списку количество избирателей составляет 4 млн 287 тысяч человек. Каждый избиратель должен до 30-октября уточнить себя в списке избирателей.

По республике будут открыты 2492 избирательных участка.

