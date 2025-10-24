В городе Нарын с участием Ташиева открыли зал вольной борьбы «Мундуз Ата»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 23 октября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.Ташиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в церемонии открытия зала вольной борьбы «Мундуз Ата» при специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва имени «Суйунбека Бекманбетова» построенного на территории парка «Алма-Бак» в городе Нарын.

Спортивный комплекс двухэтажный: на первом этаже расположены борцовский зал, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и тренировочный зал. На втором этаже расположены комнаты для тренеров.

Ранее в городе не было спортзала, отвечающего таким современным требованиям. В настоящее время здесь занимаются более 200 юношей и девушек. Местные жители выразили благодарность руководству страны за созданные условия.

Стоит отметить, что капсулу под строительство указанного объекта Председатель ГКНБ К.Ташиев заложил 4 ноября 2024 года.