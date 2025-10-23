В Нарыне построят современный роддом на 100 коек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 23 сентября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область заложил капсулу под строительство нового здания родильного отделения Нарынской областной объединенной больницы.

Новое родильное отделение рассчитано на 100 коек и будет состоять из четырёх этажей, включая подвал. На реализацию проекта выделено 269 766 600 сомов из республиканского бюджета.

Здание будет оборудовано необходимыми условиями, в соответствии с современными требованиями.

В свою очередь, генерал-полковник К.Ташиев при встрече с коллективом Нарынской областной объединённой больницы, отметил важность самоотверженного труда врачей. Он добавил, что труд служащих – это начало будущего здорового общества. Следовательно он заявил, что особая забота о здоровье граждан страны должна начинаться с улучшения условий труда медицинских работников. В этой связи он подчеркнул, что по поручению руководства страны в регионах строятся больницы, одной из которых является родильный дом Нарынской областной больницы.

Генерал-полковник К.Ташиев также сообщил, что в соответствии с поручением Президента С.Жапарова будет повышена заработная плата медицинским работникам. В связи с этим он призвал служащих к аккуратному и честному выполнению своих обязанностей.