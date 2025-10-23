Счетная палата выявила нарушения в МИД на почти 73 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В том числе выявлены переплаты по зарплате и несоответствия по командировкам

Счетная палата КР в ходе аудита исполнения бюджета Министерства иностранных дел и его заграничных учреждений за 2023–2024 годы выявила финансовые нарушения на сумму 72,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что из 72,7 миллиона сомов 5,3 миллиона сомов, подлежащие возмещению, уже возвращены.

Так, в центральном аппарате МИД были установлены переплаты по заработной плате, социальным отчислениям и транспортным расходам. Средства впоследствии возвращены. В Дипломатической академии выявлено использование грантов вне казны и нарушения законодательства при оплате труда и закупках.

Также установлено, что в уполномоченных представительствах в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях консульские услуги оказывались за доллары, выявлены несоответствия при учёте служебных командировок и основных средств.

Аудит в загранучреждениях проводился в 11 субъектах, включая 19 посольств, 2 представительства и 6 консульств. В результате выявлены проблемы с запасами в Индии, Алматы и Екатеринбурге, арендными расходами в Малайзии, дебиторской задолженностью в Венгрии, Австрии и Италии, невыплаченной заработной платой в Украине, а также с остатками средств в Украине, Саудовской Аравии и Катаре.

По итогам обсуждения Совет Счётной палаты принял соответствующие решения и дал Министерству иностранных дел и его учреждениям указания по устранению выявленных нарушений и реализации предложений аудита.

Источник: vesti.kg



