В Нарыне открылось новое здание РЭС стоимостью 55 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 23 октября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев принял участие в церемонии открытия здания Нарынского районного предприятия электрических сетей и перерезал красную ленту.

Новое здание построено в центральной части города Нарын в соответствии с современными архитектурными требованиями и имеет общую площадь 919 квадратных метров. Объект состоит из трех этажей и оснащен всеми инженерно-коммуникационными системами. Строительные работы начались во втором квартале 2025 года и были полностью завершены и введены в эксплуатацию в четвертом квартале. Общая стоимость объекта составляет 55,25 млн сомов.

При внутренней и внешней отделке здания использованы энергосберегающие материалы с применением современных методов. На строительство затрачено 55 миллионов 250 тысяч сомов из собственных средств компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Генерал-полковник К.Ташиев ознакомился с условиями, созданными внутри здания, и остановился на текущей работе в этой области. Председатель призвал обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, несмотря на низкую концентрацию воды.

Стоит отметить, что в целях улучшения условий труда сотрудников подобные здания также строятся для предприятий электрических сетей Ат-Башинского и Джумгальского районов. Кроме того, в текущем году в энергетическом секторе Нарынской области запланировано строительство 8 объектов, в том числе завода железобетонных изделий, ремонтной мастерской в Кочкорском районе и подстанции 110/35/10 кВ в Ат-Башинском и Нарынском районах.