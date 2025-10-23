В Нарынской области ввели в эксплуатацию обновленный автовокзал

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 23 октября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ввел в эксплуатацию реконструированный автовокзал в городе Нарын.

Проект капитального ремонта вокзала курировало Управление делами Президента КР, на его реализацию из Стабилизационного фонда Президента было выделено 53 миллиона сомов.

Автовокзал оснащён необходимыми современными удобствами для пассажиров, помещения утеплены и установлены специальные кондиционеры. Также на втором этаже расположены комнаты отдыха для водителей дальних рейсов. Ожидается, что созданные благоприятные условия улучшат качество обслуживания граждан.

В свою очередь, Председатель ГКНБ отметил, что главными целями являются — качественное обслуживание и создание приятных условий для граждан, добавив, что в некоторых регионах отсутствуют автовокзалы с современными условиями наподобие указанного объекта. Следовательно Председатель ГКНБ подчеркнул необходимость бережного и рационального использования новым объектом.