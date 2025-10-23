Ташиев заложил капсулу под строительство спорткомплекса в Ак-Талинском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 23 октября 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область заложил капсулу под строительство общественного культурного центра в селе Баетов Ак-Талинского района.

Как известно, обществом с ограниченной ответственностью «Барс-Курулуш» начато строительство культурного центра на пересечении улиц Т. Жолдубаева и А. Султаналиева в южной части села Баетов Ак-Талинского района, был вырыт котлован здания.

Финансирование строительства объекта будет осуществляться за счёт средств Стабилизационного фонда Президента. Общая сметная стоимость проекта составит около 150 млн сомов.

Общая площадь культурного центра составляет 0,40 га, предусмотрены 3 этажа и подвал. В комплекс входят кинотеатр, библиотека, музей, офисы, залы ожидания, а также современное оборудование, необходимое для работы деятелей культуры.

В свою очередь, Председатель ГКНБ подчеркнул необходимость уделять особое внимание культурной сфере страны и важность строительства центров культуры в регионах. В связи с этим он поручил уделить особое внимание строящемуся объекту в селе Баетов и обеспечить высокое качество строительных работ.

Стоит отметить, что строительство общественного культурного центра в селе Баетов Ак-Талинского района планируется завершить в 2026 году.