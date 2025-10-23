Внесены изменения в законы о военном и чрезвычайном положении

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Поправки были приняты Жогорку Кенешем 25 сентября

Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в конституционные законы Кыргызской Республики «О военном положении», «О чрезвычайном положении»)».

Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025 года.

По информации пресс-службы президента, данный конституционный закон принят в целях приведения конституционных законов КР «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» в соответствие с нормами конституционного закона КР «Об Акыйкатчы (Омбудсмене) Кыргызской Республики» и обеспечения реализации полномочий акыйкатчы (омбудсмена) в условиях чрезвычайного и военного положения.



