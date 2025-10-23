На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предварительная стоимость выявленного незаконного груза составила более 1 миллиона сомов.

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз медицинских изделий.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены стоматологические имплантаты различных наименований без соответствующих сопроводительных документов. Предварительная стоимость выявленного незаконного груза составила более 1 миллиона сомов.

По данному факту составлены акты, материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Источник: 24.kg