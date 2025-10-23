ЦИК оштрафовала кандидатов и СМИ за раннюю агитацию в соцсетях и эфирах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предвыборная агитация должна проводиться только после завершения регистрации кандидатов.

Центральная избирательная комиссия 22 октября рассмотрела вопрос, связанный со случаями нарушений законодательства по проведению предвыборной агитации.

По данным ведомства, были приняты решения по случаям нарушения закона по проведению предвыборной агитации, связанных с объявлениями и сообщениями некоторых граждан, а также публикациями в социальных страницах граждан, выразивших намерение участвовать в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.

В результате, с учетом решения Рабочей группы и руководствуясь статьями 65, 455 и пунктом 3 части 1 статьи 451 Кодекса КР о правонарушениях, а также статьями 3, 4 и 8 Конституционного закона КР «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», ЦИК КР приняла следующие решения:

1.Болотбек Дүйшеналиев, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу №14, 9 и 12 октября 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети Facebook сообщения о своей предыдущей политической деятельности, упомянул имена лиц, занимающих политические и государственные должности, и отметил, что пойдет на предстоящие выборы с новым взглядом. 12 октября он разместил сообщение о необходимости принятия мер и увольнения некоторых должностных лиц органов местного самоуправления Токтогульского района, а также призывы агитационного характера, опубликованные до окончания срока регистрации кандидатов.

Данные действия были оценены, как нарушение правил предвыборной агитации, и на Б. Дуйшеналиева, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты, в соответствии со статьей 65 Кодекса КР о правонарушениях наложен штраф в размере 7 500 сомов.

2. Председатель айылного кенеша Исхак-Полотхан Баткенской области Гулам Матажиев 20 октября 2025 года в видео, опубликованном на личной странице Салтанат Митиевой в социальной сети Facebook, выступил перед народом с призывом поддержать Ырысбека Атажанова, выдвинутого кандидатом по избирательному округу №2. Это видеообращение было расценено как агитация, проведенная до окончания срока регистрации кандидатов, и в соответствии со статьей 65 Кодекса КР о правонарушениях председатель айылного кенеша Исхак-Полотхан Г.Матажиев был оштрафован на 7500 сомов.

3. Төрөкан Жунусбеков, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу №25, 17 октября 2025 года на своей личной странице в социальной сети Facebook опубликовал заявление о выдвижении своей кандидатуры, в котором указал имена высокопоставленных государственных политических деятелей, сослался на религиозную тематику, используя термин «хадис», и опубликовал поддельные агитационные материалы, использованные на предыдущих выборах.

В тот же день в 12:03 он подал официальное заявление в ЦИК о своем намерении участвовать в парламентских выборах. Поскольку опубликование сообщения агитационного характера совпало с днём выдвижения кандидата, данное действие было расценено как проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидатов.

В результате Т. Жунусбекову, выдвинувшему свою кандидатуру по избирательному округу №25, в соответствии со статьей 65 Кодекса КР о правонарушениях был наложен штраф в размере 7 500 сомов.

4. 18 октября 2025 года Таласская телерадиокомпания (НТРК) в программе «Аял ажары» повторно показала позитивный видеоматериал о предыдущей благотворительной деятельности Медера Чотонова, который выдвинул свою кандидатуру в депутаты по избирательному округу №16 Талас.

Данный материал был расценен как реклама кандидата и открытое выражение поддержки. За нарушение правил проведения предвыборной агитации в отношении Таласской телерадиокомпании (НТРК) как юридического лица было принято решение о наложении штрафа в размере 28 000 сомов в соответствии со статьей 65 Кодекса КР о правонарушениях.

ЦИК КР предупреждает всех кандидатов, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, средства массовой информации и пользователей социальных сетей о строгом соблюдении требований закона при проведении предвыборной агитации.

Предвыборная агитация должна проводиться только после завершения регистрации кандидатов. Каждый случай нарушения закона будет рассмотрен в установленном порядке, и к нарушителям будут применены меры ответственности.

Источник: Кабар