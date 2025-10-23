У приближенного лидера ОПГ Дженго забрали земли на 43,7 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Земельный надел был получен преступным путем

Милиция задержала одного из приближенных лидера ОПГ Дженго.

По информации МВД, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту легализации (отмывания) преступных доходов, установлена схема незаконного переоформления земельного участка площадью 1,8 га, расположенного в городе Ош.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из приближённых лидера ОПГ Дженго на имя которого оформлен данный участок. Установлено, что земельный надел, полученный преступным путём, использовался для сокрытия и придания законности имуществу, нажитому незаконным образом.

«Участок площадью 1,8 гектара, предварительная стоимость которого составляет 43 млн 750 тысяч сомов, передан государству. Проверяются обстоятельства возможного участия других лиц в противоправных действиях, а также устанавливаются дополнительные факты хищения и легализации имущества», - говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



