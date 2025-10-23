Кыргызстан и Франция расширяют сотрудничество в сфере образования

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в области школьного и начального профессионального образования.

Министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева провела встречу с послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в области школьного и начального профессионального образования.

Посол Франции выразил заинтересованность в развитии преподавания французского языка в общеобразовательных школах Кыргызстана и предложил рассмотреть возможность включения дополнительных часов для изучения французского языка в учебные программы.

Министр просвещения отметила, что в стране есть школы с гуманитарным и языковым уклоном, где возможно внедрение французского языка в качестве предмета по выбору. При этом она подчеркнула необходимость предварительной разработки учебно-методического комплекса по французскому языку, адаптированного к кыргызской образовательной системе.

Со стороны Министерства просвещения также была предложена идея расширения сотрудничества в сфере начального профессионального образования — в частности, внедрение краткосрочных курсов по французской кулинарии и подготовке туристических гидов на базе профессиональных лицеев.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для разработки учебно-методической программы по французскому языку и обсуждения дальнейшей реализации совместных образовательных проектов.