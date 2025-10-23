Бишкекчанка заявила, что ее изнасиловал экзаменатор «Унаа»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Милиция проводит проверку

В Бишкеке милиция начала проверку после появления в соцсетях анонимного сообщения от девушки, которая заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны экзаменатора Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента (ранее «Унаа»).

По словам девушки, инцидент произошел весной, но она не решалась обратиться в милицию из-за страха и стыда. Горожанка также сообщила, что экзаменатор изнасиловал ее, угрожая отказом в выдаче водительских прав.

В УВД Октябрьского района сообщили, что начали проверку по данной информации. Милиция устанавливает личность упомянутого экзаменатора.

Источник: vesti.kg



