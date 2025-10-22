Борьба с домогательствами: МВД предлагает штрафы и тюремные сроки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Принятие законопроекта создаст правовой механизм защиты граждан от сексуальных домогательств

Министерство внутренних дел и вынесло на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Закон «Об основах профилактики правонарушений»)».

В пояснительной записке сообщается, что документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере защиты личной неприкосновенности, чести, достоинства и психологического благополучия граждан, а также на предупреждение и пресечение сексуальных домогательств в общественных местах.

Законопроект устраняет пробелы в действующем законодательстве, устанавливает четкие правовые нормы и санкции, усиливающие гарантии защиты прав человека в соответствии с Конституцией КР.

В ведомстве отмечают, что в последние годы увеличилось количество жалоб и обращений граждан, связанных с проявлениями сексуальных домогательств как в общественных местах, так и в межличностных отношениях.

Действующие нормы не всегда позволяют привлечь виновных к ответственности, соразмерной совершенному деянию, а отсутствие четкого определения термина «домогательство» и дифференцированных мер наказания снижает эффективность профилактики подобных правонарушений.

В результате многие пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь безрезультатности, а нарушители остаются без должного наказания.

Законопроектом предлагается:

дополнить Кодекс о правонарушениях статьей 126-1, предусматривающей штраф или арест за первичное совершение домогательства;

внести в Уголовный кодекс статью 158-1, устанавливающую лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за повторное совершение домогательства в течение года лицом, ранее привлечённым к ответственности за аналогичное деяние.

Отдельно подчеркивается, что новые нормы не распространяются на деяния в отношении лиц младше 16 лет, так как такие случаи уже регулируются статьей 158 Уголовного кодекса КР.

По данным МВД, принятие законопроекта создаст правовой механизм защиты граждан от сексуальных домогательств, повысит уровень доверия населения к правоохранительным органам и укрепит правопорядок.

Кроме того, инициатива будет способствовать формированию нулевой терпимости к подобным деяниям и развитию безопасной социальной среды.

Принятие документа не потребует внесения изменений в подзаконные акты, регулирующие деятельность органов внутренних дел.

Источник: Кабар