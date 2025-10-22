В центре Бишкека начали снос 18 торговых павильонов

В центре Бишкека начали снос торговых 18 павильонов.



Они расположены по проспекте Чуй на пересечении с улицей Гоголя, а также на Гоголя-Московской.



По проспекту Чуй будут снесены 13 объектов, на Гоголя-Московской — 5.

Как сказал начальник Управления по контролю за землепользованием Атай Муратбек, согласно решению комиссии по предоставлению земельных участков договора аренды с владельцами данных объектов были расторгнуты. Ранее были выданы уведомления по освобождению муниципального земельного участка. «К сожалению, некоторые не выполнили наши требования, а добросовестные освободили», - сказал он.

По его словам, работа проводится согласно постановлению мэрии Бишкека по благоустройству территорий школ. «Эти павильоны установлены возле школ. После демонтажа предусмотрено благоустройство и создание пространства для школьников», - добавил Атай Муратбек.



На месте выяснилось, что некоторые магазины продолжали работать. Они сообщили, что не получали уведомления. На это начальник УКЗ ответил, что невозможно проводить демонтажные работы без уведомления.



Заведующий отделом Управления по контролю за землепользованием по Свердловскому району Темирлан Сейдашов сказал, что уведомления были выданы 4 октября 2025 года 7 предпринимателям.



Объекты расположены возле школы №12.

Источник: АКИpress