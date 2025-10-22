ЦИК досрочно прекратил полномочия ряда депутатов местных кенешей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей.

ЦИК сегодня утвердил решения Ак-Талинской, Жети-Огузской, Каракольской, Манасской городской, Аксыйской и Ноокатской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей и о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей КР.

Прекращены полномочия депутатов по Нарынской области:

- депутата Ала-Бугинского айылного кенеша Ак-Талинского района (№ 3 избирательный округ Жерге-Тал - Чолок-Кайын) М.М. Ашырбекова на основании личного заявления от 1 октября 2025 года.



по Иссык-Кульской области:



- депутата Барскоонского айылного кенеша Жети-Огузского района (№ 2 избирательный округ Тамга) Р.Ж.Рахмановой на основании личного заявления от 7 октября 2025 года;



- депутата Жаргылчакского айылного кенеша Жети-Огузского района (№ 3 избирательный округ Жаргылчак) Т.Ч. Адигинеева на основании личного заявления от 5 октября 2025 года:



- депутата Каракольского городского кенеша Д.У. Молдоташева (депутатская фракция «Ыйман Нуру») на основании личного заявления от 3 сентября 2025 года.



по Жалал-Абадской области:



- депутатов Манасского городского кенеша К.А. Орозбаева (депутатская фракция «Адилет») на основании личного заявления от 17 октября 2025 года, О.Т. Турдубекова (депутатская фракция «Адилет») на основании личного заявления от 17 октября 2025 года.



по Ошской области:



- депутата Кенешского айылного кенеша Ноокатского района (№ 2 избирательный округ Арбын) Р. Абдикарим кызы Рахима (в связи с ее смертью);



- депутата Кок-Бельского айылного кенеша Ноокатского района (№ 1 избирательный округ Кок-Бель) М.И. Алибаевой на основании личного заявления от 10 октября 2025 года.



Вакантные мандаты переданы следующим кандидатам по списку политических партий:



– в Каракольском городском кенеше Иссык-Кульской области У.С. Турсунбаеву (политическая партия «Ыйман Нуру»);



– в Манасском городском кенеше Джалал-Абадской области К.К.Турдалиеву (политическая партия «Адилет»), И.А. Мурсалиеву (политическая партия «Адилет»).



Также вакантные мандаты переданы следующим избранным депутатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании:



- в Ала-Бугинском айылном кенеше (№ 3 избирательный округ Жерге-Тал - Чолок-Кайын) Ак-Талинского района Нарынской области У. Шералы уулу;



– в Барскоонском айылном кенеше (№ 2 избирательный округ Тамга) Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Э.М. Мамыткановой;



– в Жаргылчакском айылном кенеше (№ 3 избирательный округ Жаргылчак) Жети-Огузского района Иссык-Кульской области М.К.Насирдиновой;



– в Сары-Челекском айылном кенеше (№ 3 избирательный округ Авлетим) Аксыйского района Жалал-Абадской области Н.А. Абдыраманову;



– в Кенешском айылном кенеше (№ 2 избирательный округ Арбын) Ноокатского района Ошской области, в связи с отсутствием кандидатов, мандат остается вакантным до следующих выборов;



– в Кок-Бельском айылном кенеше (№ 1 избирательный округ Кок-Бель) Ноокатского района Ошской области М.И. Алибаеву.