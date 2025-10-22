МВД Кыргызстана начало проверку по факту видео с оскорблениями бывшей жены боксера Дмитрия Бивола

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На данный момент факт зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы.

Министерство внутренних дел Кыргызстана начало доследственную проверку по факту распространения в интернете видео, на котором Екатерина Бивол, находясь за рулём автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей.



Как сообщили в МВД, подобные действия являются недопустимыми и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания, каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни.



На данный момент факт зарегистрирован, назначены необходимые экспертизы.



МВД призывает граждан к взаимоуважению и ответственности за свои слова и действия, особенно в публичном пространстве и социальных сетях.



Фигурирующей в видео женщиной является бывшая супруга боксёра, чемпиона мира Дмитрия Бивола — Екатерина Бивол.

Источник: АКИpress

