В Министерстве просвещения объяснили сокращение каникул у школьников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Осенью дети отдохнут 5 дней, а весной - всего три

В Министерстве просвещения Кыргызстана объяснили сокращение каникул у школьников.

Отметим, осенние каникулы в школах страны продлятся 5 дней, с 5 по 9 ноября 2025 года. А весенние каникулы будут длиться всего 3 дня - с 6 по 8 марта 2026 года. Родители школьников ранее выразили возмущение таким коротким каникулам.

В Минпросвещения в свою очередь пояснили, что школьники все же получат положенные 30 календарных дней отдыха.

«В течение учебного года для учащихся предусмотрено 30 календарных дней отдыха. В связи с принятием нового Трудового кодекса в январе и мае по всей стране объявлены длительные каникулы. С учетом этих изменений продолжительность каникул учащихся в ноябре и марте была сокращена. Однако в учебном году дети будут отдыхать положенные 30 дней, как и было предусмотрено», - сообщили в министерстве.

Напомним, согласно новому Трудовому кодексу в мае предусмотрены длинные праздничные выходные – с 1 по 10 мая 2026 года.

Источник: vesti.kg



