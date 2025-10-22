ГКНБ предложил запретить погоны и звезды на форме гражданских ведомств

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это привело к размыванию границ между военной и гражданской службой.

Государственный комитет национальной безопасности вынес на общественное обсуждение проект постановления об упорядочении ношения специальной и ведомственной формы одежды.



Проект направлен на разграничение форменной одежды силовых структур и гражданских госорганов. В справке-обосновании говорится, что погоны и пятиконечные звезды исторически указывают на принадлежность к военным или правоохранительным органам, имеющим право применять оружие.



Однако сейчас эти знаки различия используются также ведомствами, выполняющими исключительно гражданские и административные функции. Это привело к размыванию границ между военной и гражданской службой.



Проект предусматривает исключение из перечня органов, уполномоченных носить специальную форму, Министерства юстиции и Судебного департамента при Верховном суде, поскольку их сотрудникам не присваиваются специальные звания. Также планируется запретить использование погон и звезд на ведомственной форме одежды.



В ГКНБ ссылаются на международную практику, где форма госслужащих включает ведомственную символику, но не содержит элементов воинских знаков различия.

Источник: АКИpress

