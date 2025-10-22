Камчыбек Ташиев подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 22 октября 2025 года, председатель ГКНБ КР генерал-полковник Ташиев К.К. оказал помощь заслуженному артисту КР в области культуры Азиреткулову Хабибилле Мустапакуловичу, который нуждался в помощи.

Ранее через Жогорку Кенеш на имя Председателя Государственного комитета национальной безопасности К.К.Ташиева было направлено обращение музыканта и композитора Х.Азиреткулова, имеющего в семье несовершеннолетних детей, о необходимости улучшения жилищного положения, так как он долгие годы проживал на съемной квартире.



В результате обращения Х.Азиреткулову были выданы ключи от 2-комнатной квартиры в одном из микрорайонов г. Бишкек для улучшения его тяжелых жилищных условий.

Стоит отметить, что Х.Азиреткулов всю свою жизнь проработал в сфере культуры и никогда не жил в собственном доме. У него 8 детей, четверо из которых взрослые. В настоящее время он достиг пенсионного возраста и, в свои 66 лет, работает учителем музыки в одной из средних школ Бишкека.

Сегодня в соответствии с поручениями Президента нашей страны руководство Государственного комитета национальной безопасности уделяет внимание удовлетворению потребностей всех отраслей, в том числе и сферы культуры.

Так, в этом году Председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник К.К.Ташиев сдал в эксплуатацию спортивный зал для Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, а также началось строительство нового современного учебного корпуса.