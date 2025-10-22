Без паники! В Бишкеке прозвучат сирены во время учений МЧС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе мероприятий в жилых районах столицы будут включены сирены системы оповещения населения.
В Бишкеке с 22 по 24 октября пройдут республиканские командно-штабные учения, утвержденные указом президента - начальника гражданской обороны КР Садыра Жапарова.
Как сообщили в МЧС КР, данные масштабные учения направлены на повышение готовности к предотвращению и ликвидации последствий сильного землетрясения.
Отмечается, что в связи с этим МЧС заранее предупреждает жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике при звуке сирен.
Источник: Кабар