Без паники! В Бишкеке прозвучат сирены во время учений МЧС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе мероприятий в жилых районах столицы будут включены сирены системы оповещения населения.

В Бишкеке с 22 по 24 октября пройдут республиканские командно-штабные учения, утвержденные указом президента - начальника гражданской обороны КР Садыра Жапарова.

Как сообщили в МЧС КР, данные масштабные учения направлены на повышение готовности к предотвращению и ликвидации последствий сильного землетрясения.

Отмечается, что в связи с этим МЧС заранее предупреждает жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике при звуке сирен.

Источник: Кабар