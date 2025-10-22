В ОшГУ успешно пересадили почку женщине, донором стала ее 71-летняя мать

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Операция была проведена современным лазерным методом

В медицинской клинике Ошского государственного университета 17 октября была успешно проведена очередная операция по пересадке почки.

По информации ОшГУ, почку пересадили 45-летней жительнице Таш-Кумыра, донором стала ее 71-летняя мать. Операция была проведена современным лазерным методом без дополнительных хирургических разрезов, что нанесло минимальный вред организму пациентки.

В клинике отметили, что состояние матери и ребенка в настоящее время стабильное. Операцию провел опытный врач университета Бексултан Сейтбек уулу совместно с приглашенными из России врачами.

Медики отмечают, что донорство в таком возрасте редкость в медицине. Ведь при заборе и пересадке органов учитываются возраст донора, общее состояние его здоровья и функция органа.

Источник: vesti.kg



