Бишкектеплосеть получила спецтехнику на $37.9 млн при поддержке Всемирного банка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Бишкектеплосеть» получила новую спецтехнику

В Бишкеке муниципальному предприятию «Бишкектеплосеть» передали 60 единиц новой техники в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения». Его стоимость составляет $37.9 млн, из которых $8 млн предоставлены Всемирным банком на грантовой основе. Об этом сообщила мэрия столицы.

По данным властей столицы, техника поможет повысить надежность и эффективность городской системы теплоснабжения. Глава города Айбек Джунушалиев отметил, что модернизация позволит значительно улучшить качество и безопасность обслуживания сетей.

В рамках проекта уже реконструированы магистральные трубопроводы, установлены 221 индивидуальный тепловой пункт, модернизированы 1 825 м сетей и внедрены приборы учета тепла по 2 210 адресам.

Сегодня предприятию переданы манипуляторы, экскаваторы, асфальторезное и бетоносмесительное оборудование, мобильные генераторы и другая спецтехника, необходимая для обслуживания тепловых сетей столицы.

Источник: economist.kg