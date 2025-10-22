Минсельхоз хочет ввести ограничения на импорт картофеля в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мера направлена на защиту интересов местных фермеров

В связи с многочисленными обращениями представителей Ассоциации развития агропромышленного комплекса и Ассоциации «Класстер картофелеводов Кыргызской Республики» Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассматривает вопрос о введении временных ограничений на импорт картофеля.

В министерстве отметили, что такая мера необходима в связи с возможным увеличением объемов импорта картофеля, что может привести к снижению цен на внутреннем рынке и ущербу отечественным производителям.

«Министерство намерено принять меры по защите интересов местных фермеров и стабилизации ценовой ситуации на рынке картофеля», - говорится в сообщении.

Источник: vesti.kg



