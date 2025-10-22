В Бишкек с 2022 года поступили более 1,3 тысячи экоавтобусов и 120 электробусов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К 2024 году в республике зарегистрировано 1 миллион 674 тысячи 85 автомобилей, из которых 83 процента старше 15 лет.

В Бишкеке состоялся многосторонний диалог «Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год». Мероприятие открыл министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По словам министра, транспортное загрязнение стало одной из ключевых причин ухудшения качества воздуха в городах. Если ранее основное внимание уделялось отопительному сезону, то последние исследования Всемирного банка и ЮНЕП показали, что значительный вклад в загрязнение вносит транспорт — как летом, так и зимой.

По данным министерства, к 2024 году в республике зарегистрировано 1 миллион 674 тысячи 85 автомобилей, из которых 83 процента старше 15 лет. В столице зарегистрировано 426 тысяч 946 машин, из них 333 тысячи 801 — также старше 15 лет.

По информации мэрии, ежедневно в Бишкеке находится свыше 750 тысяч автомобилей при пропускной способности дорог около 350 тысяч. Это значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Министр подчеркнул, что низкое качество топлива и ограниченные альтернативы личному транспорту делают загрязнение воздуха системной проблемой, требующей комплексных мер. Он напомнил, что в соответствии с Указом президента Садыра Жапарова «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики» реализуются конкретные шаги по улучшению состояния окружающей среды.

Также сформирован новый состав межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха, в которую вошли представители 25 министерств и ведомств, а также восемь депутатов Жогорку Кенеша. Комиссия проводит комплексную работу по снижению загрязнения атмосферного воздуха и формированию системного подхода к решению экологических проблем.

Медер Машиев рассказал о ряде практических мер, уже реализуемых в стране:

Переход на экологичный транспорт. В Бишкек прибыли более 1 тысячи 300 экологичных автобусов и 120 электробусов, что позволило сократить потребление дизельного топлива на 100 тонн в день. Ежедневно на линию выходят 1 тысяча 14 автобусов. В 2024 году зарегистрировано 3 тысячи 535 электромобилей, установлены 44 зарядные станции.

В Бишкек прибыли более 1 тысячи 300 экологичных автобусов и 120 электробусов, что позволило сократить потребление дизельного топлива на 100 тонн в день. Ежедневно на линию выходят 1 тысяча 14 автобусов. В 2024 году зарегистрировано 3 тысячи 535 электромобилей, установлены 44 зарядные станции. Совершенствование системы мониторинга. Совместно с Гидрометеорологической службой при поддержке Всемирного банка модернизируются 11 автоматических станций в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмаке и Чолпон-Ате, а также обновляются восемь ручных и полуавтоматических станций.

Совместно с Гидрометеорологической службой при поддержке Всемирного банка модернизируются 11 автоматических станций в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмаке и Чолпон-Ате, а также обновляются восемь ручных и полуавтоматических станций. Обновление нормативно-правовой базы, направленное на совершенствование регулирования и контроля выбросов.

«Сегодняшний диалог — это очередной шаг в нашей последовательной работе. Мы намерены предпринять конкретные действия, направленные на сокращение выбросов от транспорта не только в Бишкеке, но и в Оше, Манасе и других крупных городах республики», — подчеркнул глава Минприроды.

Проблема загрязнения воздуха в Бишкеке признана одной из наиболее острых экологических проблем. По оценкам международных организаций, транспортный сектор вносит существенный вклад в уровень вредных выбросов в столице. Ранее власти заявляли о намерении развивать экологичный общественный транспорт и систему мониторинга качества воздуха.

Источник: 24.kg