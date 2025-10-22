ГКНБ провел обыски в домах 14 членов РЭО «Йакын Инкар»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Таласской области 15 октября 2025 года проведены обыски по месту проживания членов запрещенной экстремистской организации «Хизбут -Тахрир-Аль-Ислами». По информации ГКНБ КР, обыски были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.314 УК КР (Организация экстремистской организации).

Обысковые мероприятия проведены по местам проживания 9 объектов РЭО «Хизбут-Тахрир» (из них 7 ранее осужденные по аналогичным статьям), где в результате были обнаружены и изъяты религиозная литература, нарезное огнестрельное оружие, пневматическая винтовка, электронные носители (CD-диски, флэш-карты, планшеты, мобильные устройства).

Все изъятые предметы в ходе обысковых мероприятий, будут подвергнуты соответствующим экспертизам для дальнейшего расследования.