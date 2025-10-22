В ООН призвали власти Кыргызстана не возвращать смертную казнь

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Возвращение смертной казни со временем приведет к смерти невинных людей от рук государства»

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Кыргызстана немедленно прекратить усилия по возврату смертной казни, предупредив, что такой регрессивный шаг станет серьезным нарушением международного права. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека для Центральной Азии.

Там напомнили, что Кыргызстан прекратил применение смертной казни в 1998 году, а затем неизменно законодательно запретил ее в 2010 году после ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). Этот договор обязывает государства-участников принять все необходимые меры для отмены смертной казни.

«Права, закрепленные в пакте и Втором факультативном протоколе, после их предоставления принадлежат людям, проживающим на территории государства-участника, и не могут быть отняты, независимо от предлагаемого обоснования», — подчеркнул Фолькер Тюрк. Он добавил, что ни одна система правосудия не является безупречной, и если смертная казнь будет вновь введена, это со временем приведет к смерти невинных людей от рук государства.

Комитет ООН по правам человека, контролирующий выполнение МПГПП, ясно дал понять, что, поскольку Пакт и Второй Факультативный протокол не содержат положений об их денонсации, отмена смертной казни юридически необратима для государств, принявших эти договоры. Это также означает, что государствам запрещается вновь вводить ее.

Кроме того, государству, ратифицировавшему протокол без оговорок, не разрешается применять смертную казнь даже за самые тяжкие преступления.

«Кыргызстан на протяжении многих лет был частью растущего и весьма отрадного глобального консенсуса по вопросу всеобщей отмены смертной казни. Нынешние законодательные инициативы противоречат духу обязательств, принятых страной, включая ее недавнюю поддержку резолюции Совета по правам человека, призывающей государства ратифицировать Второй Факультативный протокол», — отметил Тюрк.

Около 170 Государств отменили смертную казнь или ввели мораторий на ее применение в законодательстве или на практике.

«Преступления, на которые ссылаются власти КР в качестве основания для возвращения смертной казни, безусловно, ужасны, и по ним надлежащим образом должно быть совершено правосудие. Однако нет доказательств того, что смертная казнь играет значительную роль в сдерживании тяжких преступлений, — заявил Тюрк. — Я настоятельно призываю власти Кыргызстана отказаться от предложений по возвращению смертной казни, а вместо этого сосредоточить свои усилия на обеспечении эффективной защиты закона и надлежащего доступа к правосудию и возмещению ущерба. Ответом должен стать ориентированный на интересы жертв и обеспеченный адекватными ресурсами подход в борьбе с насилием, включая сексуальное насилие».

Источник: vesti.kg



