В Боомском ущелье с 20 по 31 октября будут перекрывать дорогу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На участке трассы будут спускать опасные камни

С 20 по 31 октября 2025 года на 131-132 км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт (Боомское ущелье) будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Работы будут проводиться в светлое время суток - с 09:00 до 15:00. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено частичное перекрытие автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР. Во время проведения работ движение транспортных средств будет осуществляться по одной полосе. В случае накопления более 30-40 единиц автотранспорта, спуск камней будет временно приостановлен для организованного пропуска автомобилей.

Водителей и пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки с учетом проводимых работ.

Источник: vesti.kg



