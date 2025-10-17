Катар выделит $9,24 млн на строительство нового корпуса больницы в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Грантового соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар о строительстве дополнительного корпуса Бишкекской клинической больницы скорой медицинской помощи, подписанного 10 апреля 2025 года в городе Бишкек».

Указанное Грантовое соглашение направлено на финансирование строительства дополнительного корпуса для Бишкекской клинической больницы скорой медицинской помощи. Строительство этого здания позволит увеличить емкость и возможности больницы по обслуживанию пациентов, а также улучшить качество оказываемой медицинской помощи.

Общая сумма Грантового соглашения составляет 9 240 000 долларов США, которые будут использованы для финансирования всех этапов проекта, включая строительство, закупку оборудования и обеспечение необходимыми ресурсами для успешной реализации проекта.

