В Бишкеке экспресс-автобусы №153 теперь будут курсировать и ночью

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Время ночных рейсов: 00:00; 03:00 и 05:00.

С 17 октября на экспресс-маршруте №153 начнут курсировать ночные рейсы, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.



Время ночных рейсов: 00:00; 03:00 и 05:00.



Маршрут является экспрессным и остановки определены. Остановка в неустановленных местах считается нарушением правил дорожного движения.



На муниципальном маршруте №153 сообщением 12 мкр — аэропорт «Манас» при оплате проезда наличными составляет 140 сомов, при безналичной оплате — 122 сома.

Источник: АКИpress

