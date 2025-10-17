Часть Бишкека на пять дней оставят без газа

В связи с проведением работ на газопроводе среднего давления будет приостановлена подача природного газа в части Бишкека. Об этом сообщает "Бишкекгаз".

Как уточняется, с 20 по 24 октября без газа останется район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажыбека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас Айылы, а также жилмассивы "Арча Бешик", "Киргизия-1" и "Ынтымак".

"Газовая служба "Бишкекгаз" приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии", - говорится в сообщении.

Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.

Источник: kaktus.media