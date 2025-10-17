Скончался доктор медицинских наук, профессор Бахтияр Бакиев

На 71-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Бакиев Бахтияр Абдуллаевич. Об этом сообщили в КГМА.



Бакиев родился 5 ноября 1953 года. В 1975 году окончил стоматологический факультет КГМИ. После клинической ординатуры и очной аспирантуры в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1980 по 1996 годы работал ассистентом кафедры, затем доцентом, и с декабря 2004 года заведующий кафедрой хирургической стоматологии. В 2011 году защитил докторскую диссертацию «Современные аспекты комплексной терапии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области».



​С 1996 по 2001 годы Бакиев был директором Стоматологического центра КГМА, в 2001-2002 годы — декан факультета. Руководил защитой докторских и кандидатских диссертаций, автор 126 научных трудов, обладатель 7 патентов. Член специализированного ученого совета, профсоюзного комитета и правления Стоматологической Ассоциации КР. Отличник здравоохранения, награжден ведомственными грамотами.

Источник: АКИpress

