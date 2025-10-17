Алмазбек Акматов: Доверие народа — наш главный показатель

Счетной палате Кыргызской Республики 19 октября 2025 года исполняется 29 лет. В преддверии праздничной даты председатель ведомства Алмазбек Акматов дал интервью Vesti.kg.

– Уважаемый Алмазбек Шаршенбиевич, 19 октября — день образования Счетной палаты. Что означает эта дата для вашего коллектива и страны в целом?

– Да, 19 октября — особенная дата для нас. Это не просто день, отмеченный в календаре. Он символизирует большую миссию — укрепление прозрачности, ответственности и справедливости в финансовой системе государства.

Счетная палата призвана защищать интересы народа, ведь за каждым сомом стоят труд и доверие граждан. Наша задача — обеспечить эффективное и целевое использование государственных средств.

– Расскажите, пожалуйста, как формировалась Счетная палата и какие этапы она прошла за годы своей истории.

– История Счетной палаты тесно связана с историей независимого Кыргызстана. В 1992 году она была создана как Контрольная палата и начала осуществлять контроль за использованием государственных ресурсов в интересах общества.

В 1996 году принят Закон «О Счетной палате Кыргызской Республики», который определил новый правовой статус учреждения. С этого момента Счетная палата стала независимым высшим органом государственного аудита. Это был важный шаг в укреплении законности и прозрачного государственного управления.

А в 2000 году функции Государственной инспекции финансового контроля при правительстве были переданы Счетной палате, что значительно расширило её полномочия. С тех пор Палата стала гарантом финансовой стабильности и устойчивости государства.

– На каких принципах строится работа Счетной палаты сегодня?

– Основу нашей деятельности составляют четыре принципа: законность, объективность, независимость и открытость.

Каждая проверка — это не просто анализ документов или цифр, это ответственность перед народом. Мы оцениваем, насколько эффективно используются государственные ресурсы, и даём рекомендации, направленные на улучшение управления.

Счетная палата — это школа профессионализма и добросовестности. Каждый сотрудник осознаёт, что его работа влияет на развитие страны.

– Как вы оцениваете международное сотрудничество Счетной палаты? Насколько активно Кыргызстан участвует в деятельности международных аудиторских организаций?

– Мы являемся активным членом международного аудиторского сообщества — таких организаций, как INTOSAI, ASOSAI, ECOSAI, а также советов высших органов аудита стран СНГ, ШОС и ЕАЭС. Это не формальное членство. Оно даёт нашим специалистам возможность получать новые знания, перенимать лучший мировой опыт и развивать национальную культуру государственного аудита.

С 2021 года мы полностью перешли на применение Международных стандартов аудита государственного сектора (ISSAI). Это подтверждает, что система государственного аудита Кыргызстана соответствует международным требованиям.

– В 2023 году был принят Конституционный закон о Счетной палате. Что изменилось после этого?

– Принятие этого закона стало важнейшим шагом для укрепления правового статуса и независимости нашей организации — как организационной, так и финансовой.

Теперь все результаты аудиторских проверок публикуются в открытом доступе на официальном сайте Счетной палаты. Это позволило вывести культуру публичной отчетности на новый уровень.

Для примера: только в 2024 году мы опубликовали более 180 пресс-релизов на государственном и официальном языках, а за 9 месяцев 2025 года — ещё 90. Мы стремимся к открытому диалогу с обществом.

– Какие ключевые результаты были достигнуты в последние годы?

– В 2024 году Счетная палата провела 88 аудиторских мероприятий, охватив 1 848 объектов, среди которых 1 150 бюджетных учреждений, 351 хозяйствующий субъект и 339 местных организаций.

По результатам проверок выявлены финансовые нарушения на сумму 13,1 млрд сомов, из которых 76,3% — около 10 млрд сомов — были восстановлены.

За 9 месяцев 2025 года этот показатель ещё вырос: выявлено нарушений на сумму 73,2 млрд сомов, из которых 88,8% уже возмещены. Кроме того, выявлены дополнительные бюджетные резервы в размере 84,5 млрд сомов и неэффективно использованные ресурсы на сумму 11,3 млрд сомов.

Эти цифры — показатель реальной эффективности нашей работы и конкретного вклада в защиту государственных средств.

– Счетная палата активно внедряет цифровые технологии. Расскажите подробнее о цифровой трансформации.

– Да, цифровизация — это один из наших приоритетов. В 2023 году создано специализированное подразделение по цифровому развитию.

Мы внедрили автоматизированный классификатор нарушений, веб-интерфейсную информационную систему на базе 1С 8.3, а также автоматизированную систему тестирования. Эти инструменты обеспечивают прозрачность кадрового отбора и повышают качество и оперативность аудиторских процессов.

– Каковы стратегические цели Счетной палаты на ближайшие годы?

– Согласно нашему Стратегическому плану развития на 2022–2026 годы, перед нами стоят две главные цели:

- во-первых, обеспечение эффективного, прозрачного и подотчетного управления государственными ресурсами;

- во-вторых, укрепление доверия общества к Счетной палате как к профессиональной и независимой организации.

Для этого мы совершенствуем методологическую базу, внедряем международные стандарты аудита, выявляем и предотвращаем коррупционные риски, а также усиливаем взаимодействие с правоохранительными органами и обществом.

– И в завершение, что для вас лично означает День Счетной палаты?

– Этот день символизирует ответственность, справедливость и честный труд. Он напоминает каждому государственному служащему о важности прозрачности и служения народу.

Наша миссия неизменна — направлять государственные ресурсы в интересах граждан, обеспечивая доверие и устойчивое развитие.

– Спасибо за интервью, Алмазбек Шаршенбиевич. Поздравляем вас и коллектив Счетной палаты с профессиональным праздником!

– Спасибо! Всем коллегам и гражданам желаю открытости, ответственности и уверенности в завтрашнем дне. День Счетной палаты — это день честной службы во благо страны.

