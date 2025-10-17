В части Бишкека 23 октября не будет питьевой воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отключение связано с реконструкцией водозабора

В части Бишкека 23 октября не будет питьевой воды, предупреждают в столичной мэрии.

Воду отключат с 9:00 до 22:00 в районе, ограниченном: ул. Анкара – ВБЧК - река Аламедин, линия железной дороги - ул. Октябрьская.

Отключение связано с проведением работ по реконструкции водозабора «ХБО».

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

Источник: vesti.kg



