В аэропорту «Манас» усилены меры безопасности из-за поступившей угрозы теракта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проводится проверка здания и всей привокзальной территории

В международном аэропорту «Манас» усилены меры безопасности после поступления информации об угрозе теракта.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, служба безопасности проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории.

«С нашей стороны усилены все меры безопасности. Проводится проверка здания и всей привокзальной территории», — отмечается в сообщении.

На данный момент работа аэропорта продолжается в штатном режиме, дополнительные службы привлечены для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.

Официальные ведомства просят граждан сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников.

Источник: Кабар