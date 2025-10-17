В аэропорту «Манас» усилены меры безопасности из-за поступившей угрозы теракта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проводится проверка здания и всей привокзальной территории
В международном аэропорту «Манас» усилены меры безопасности после поступления информации об угрозе теракта.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, служба безопасности проводит тщательную проверку здания аэровокзала и прилегающей территории.
«С нашей стороны усилены все меры безопасности. Проводится проверка здания и всей привокзальной территории», — отмечается в сообщении.
На данный момент работа аэропорта продолжается в штатном режиме, дополнительные службы привлечены для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников.
Официальные ведомства просят граждан сохранять спокойствие и следить за информацией только из официальных источников.
Источник: Кабар