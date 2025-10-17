Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Принято решение оставить муниципальные школы в офлайн-режиме

Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Там отметили, что, по информации МВД, угрожающий в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов.

«В связи с этим принято решение оставить муниципальные школы в офлайн-режиме», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее принято решение перевести столичные школы на онлайн-обучение, так как в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

Источник: 24.kg