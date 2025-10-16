На ТЭЦ Бишкека после шести лет перерыва запустили установку по очистке выбросов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Управление процессом ведут специалисты Бишкекской ТЭЦ.

На ТЭЦ Бишкека перед началом отопительного сезона вновь заработала система сероочистки – оборудование, предназначенное для снижения выбросов диоксида серы (SO₂) в атмосферу, сообщает мэрия столицы.

Ранее установка работала под наблюдением специалистов китайской компании TBEA, однако после 2019 года была остановлена из-за нехватки квалифицированных кадров и отсутствия переработчиков гипсо-содержащего шлама.

Теперь, благодаря развитию технологий переработки и мерам по улучшению экологии, работа системы возобновлена. Управление процессом ведут специалисты Бишкекской ТЭЦ.

Сероочистка позволяет улавливать до 96.6% сернистых соединений, которые образуются при сжигании угля. Это снизит нагрузку на окружающую среду и поможет улучшить качество воздуха в столице.

Возобновление работы установки стало частью программы по повышению экологической безопасности и переходу к более чистым технологиям в энергетике.

Источник: economist.kg