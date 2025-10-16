Китайские офтальмологи проведут 300 бесплатных операций в Ошской облбольнице

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Медики Китая планируют с 11 по 23 октября провести около 300 операций.

В Ошской областной объединенной клинической больнице офтальмологи из Китая проводят бесплатные операции в рамках проекта «Экспресс здоровье - яркое путешествие».

Как сообщили в полпредстве, мероприятие направлено на оказание помощи пациентам южного региона Кыргызстана, страдающим катарактой и глаукомой.

Полномочный представитель президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев встретился с китайскими врачами, пожелал им успехов в работе и выразил благодарность за гуманитарную помощь.

Медики Китая планируют с 11 по 23 октября провести около 300 операций.

Отмечается, что это уже их третий визит в Ошскую область, в 2023 году было прооперировано 338 пациентов, в 2024 году - 237.

Помимо бесплатных операций, отделение микрохирургии глаза оснащается современным медицинским оборудованием, а кыргызстанские офтальмологи получают возможность проходить стажировку и повышать квалификацию в Китае.

Источник: Кабар