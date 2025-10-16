Встреча секретарей Совбезов Центральной Азии и Индии состоялась в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сотрудничество должно носить всеобъемлющий характер.

В Бишкеке под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Бактыбека Бекболотова состоялась третья Встреча секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности в формате Центральная Азия и Индия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

По их информации, данный многосторонний формат является продолжением широкого регионального взаимодействия в интересах мира и укрепления стабильности, а также служит уникальной площадкой для обмена мнениями по ключевым вопросам безопасности.

В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что самое ценное для этой встречи – это схожесть в оценках обстановки и степени влияния вызовов и угроз на состояние региональной и национальной безопасности.

Современные международные политические обстоятельства во многом являются главным сдерживающим фактором для эффективного взаимодействия и плодотворного сотрудничества. Повсеместная потеря доверия, санкционное давление и геополитическое соперничество замедляют реализацию совместных проектов.

В ответ на это, находясь на прочном фундаменте безопасности и стабильности, стратегическое видение и активная дипломатия могут стать необходимыми инструментами для углубления экономических и культурных связей.

Сотрудничество должно носить всеобъемлющий характер. Требуется включать не только военную и правоохранительную составляющую, но и культурное взаимодействие, гуманитарные обмены, расширение образовательных программ и совместные инициативы в области науки и технологий.