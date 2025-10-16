Муфтий заложил капсулу на месте строительства центральной мечети в Нарыне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рассчитанная на 5000 мест, будет самой большой в Нарынской области.

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область заложил капсулу на месте строительства новой мечети.



Как сообщили в ДУМК, в мероприятии приняли участие представители местной власти, религиозные деятели и местные жители.



Мечеть, рассчитанная на 5000 мест, будет самой большой в Нарынской области. Строительство началось в октябре 2025 года, по плану завершится в октябре 2026 года.

Источник: АКИpress

