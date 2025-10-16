Государству вернули земельный участок пансионата «Маринка» площадью 12 га

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ Кыргызской Республики совместно с органами прокуратуры государству возвращён земельный участок площадью 12 га пансионата «Маринка» бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника» - ныне ОАО «Оргтехника», расположенный в туристической зоне – вдоль альтернативной автодороги «Север-Юг» (с одной стороны – горная местность, с другой – роща и река «Кокомерен»).

Установлено, что в октябре 1965 года указанный земельный участок, относившийся к государственному лесному фонду Жумгальского района Нарынской области, решением Исполкома Жумгальского районного Совета депутатов трудящихся был временно отведён Мин-Кушскому заводу «Оргтехника» (с условием возврата государству с возводимыми строениями) под строительство туристической базы.

В период СССР на территории данного земельного участка ОАО «Оргтехника» для работников предприятия был создан пансионат с соответствующей инфраструктурой (коттеджи, дома отдыха и др.), которая после распада Союза была разрушена в результате демонтажа, разбора и распродажи заинтересованными лицами под строительные материалы.

Мин-Кушский завод «Оргтехника» был создан в 1970-1971 годы и являлся передовым крупнейшим промышленным и бюджетообразующим предприятием на территории Нарынской области по выпуску товаров народного потребления (авторучек, разноцветных фломастеров и стержней для авторучек).

Далее, в 1994 году завод «Оргтехника» был включён в программу “PESAC” (Программа реформы, реструктуризация и приватизации сектора государственных предприятий посредством реорганизации и ликвидации неплатежеспособных предприятий через процедуру банкротства) и в 1995 году реорганизован в ОАО, директором которого был избран К.Т.М, уроженец с.Чаек Жумгальского района.

В 2008 году, несмотря на нахождение во временном пользовании, органами регистрации прав на недвижимое имущество данный земельный участок без соответствующих документов был переписан на ОАО «Оргтехника» с выдачей государственного акта о праве частной собственности.

Земельный участок пансионата «Маринка» передан на баланс Мин-Кушского айылного аймака Жумгальского района согласно соответствующего акта приёма-передачи.

Примечание: Ранее ГКНБ возвращены пионерский лагерь «Дружба» ОАО «Оргтехника» площадью 4,5 га, расположенный в с.Арал Жумгальского района Нарныской области, ранее относимый предприятию земельный участок ТЭЦ с.Мин-Куш площадью 2,98 га, недвижимые имущества и товаро-материальные ценности, в т.ч. инструментальный цех с прилегающей территорией площадью 4,3 га, около 20 станков (металлорежущие, токарные, фрезерные, шлифовальные и др.) и инструменты, территория завода площадью 4,44 га, расположенная на 16 площадке с.Мин-Куш, территория бывшей АЗС площадью 0,19 га, территория бывшего 7-го цеха площадью 0,0346 га, банкетный зал около 35 м2 с прилегающей территорией, площадью 0,01 га, 4 гаража по 30 м2 и библиотека, . Общая площадь возвращенных недвижимых имуществ ОАО «Оргтехника» составило 18,48 га.