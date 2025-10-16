Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.
Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.
Прямые рейсы будут выполняться с 10 ноября по направлению Астана — Бишкек — Астана.
Отмечается, что этот маршрут станет частью программы по развитию транспортной связности стран Центральной Азии, инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.
Прямое авиасообщение обеспечивает удобство пассажирам и способствует развитию деловых, туристических и культурных связей региона, проинформировали в авиакомпании.
Источник: 24.kg