Казахстанский авиаперевозчик запускает прямой рейс по маршруту Астана — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Qazaq Air.

Прямые рейсы будут выполняться с 10 ноября по направлению Астана — Бишкек — Астана.

Отмечается, что этот маршрут станет частью программы по развитию транспортной связности стран Центральной Азии, инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.

Прямое авиасообщение обеспечивает удобство пассажирам и способствует развитию деловых, туристических и культурных связей региона, проинформировали в авиакомпании.

Источник: 24.kg