ГКНБ КР возвращено 2319 га незаконно используемых земель в Тюпском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общей площадью 2319 га зарегистрированы в ГУ «Кадастр» Тюпского района и переданы на баланс Тюпского айылного аймака.

ГКНБ КР возвращено 2319 га незаконно используемых земель в Тюпском районе.

Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности, в рамках комплексной проверки состояния землепользования на территории Тюпского айылного аймака ГКНБ выявлено наличие значительного количества земельных долей, находящихся без надлежащего оформления, однако фактически вовлечённых в сельскохозяйственный оборот без официальной регистрации и уплаты платежей в бюджет лицами, не имеющими соответствующих документов и аффилированными с представителями органов местной власти.

Отмечается, что данное обстоятельство ежегодно в период начала весенне-полевых работ вызывало недовольство населения, как проявление так называемой «земельной мафии», и оказывало негативное влияние на общественно-политическую ситуацию, а также нарушало принципы равенства, рационального и эффективного использования земельных ресурсов, снижало общий уровень сельскохозяйственного производства, препятствуя развитию экономики и социальной инфраструктуры района.

Так, в рамках проведенных мероприятий установлен факт незаконного использования 2319 га земельных долей, из которых 1876,47 га - орошаемая пашня, 442,69 га - багара.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий вышеуказанные земельные участки общей площадью 2319 га зарегистрированы в ГУ «Кадастр» Тюпского района и переданы на баланс Тюпского айылного аймака.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные действия, в т.ч. дача правовой оценки действиям должностных лиц, допустивших нарушения, а также выявлению других аналогичных фактов противоправной деятельности.

Источник: Кабар